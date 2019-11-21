Одесский губернатор сделал «разнос» по итогам проверки приюта «Свитанок»

Руководство службы по делам детей Одесской областной государственной администрации понесёт заслуженное наказание в связи с проблемами, возникшими в приюте «Свитанок» в Одессе.

Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый, посвятивший вопросу детского учреждения отдельный пост на своей странице в Facebook 20 ноября.

«Сегодня были обнародованы результаты проверки центра социально–психологической реабилитации детей «Свитанок», к которой мы привлекли независимых экспертов. Среди них — «Корпорация монстров», Инна Белоус, Максим Тимотин и бывшие воспитанники учреждения», — написал глава Одесской ОГА.

Из-за проблем «Рассвета» руководительницу отдела социально-правовой защиты детей Светлана Кузнецова будет отстранена. Также в отношении начальника Службы по делам детей Владимира Самборского проведут дисциплинарное производство, погрозил Куцый.

Чиновник также констатировал с сожалением, что в приюте практически совсем не проводится работа по реабилитации несовершеннолетних и отсутствует необходимый договор с поликлиниками на предмет регулярных осмотров и лечения детей.

«За время проверки ни один из воспитанников не посещал школу. Также они сами занимаются своим досугом. На питание детей идут лишь 8% от общего бюджета учреждения», — возмутился глава ОГА.

Также, по его данным, в минувшем году из «Свитанка» уволился 31 сотрудник, а в нынешнем — 27.

«Учитывая всё это, я поручил службе персонала подготовить распоряжение о проведении дисциплинарного производства в отношении начальника службы по делам детей Владимира Самборского. Аналогичное производство будет проведено в отношении руководительницы отдела социально–правовой защиты детей Светланы Кузнецовой. На время производства она отстраняется от исполнения своих обязанностей», — сообщил Куцый, поручивший также провинившейся службе в течение трёх дней разработать детальный план мероприятий по устранению всех выявленных нарушений.

«Я и в дальнейшем буду держать дело на личном контроле», — пообещал Максим Куцый.

Кстати. 15 ноября Малиновский райсуд Одессы отправил под домашний арест сотрудника охранного агентства «Центр» Николая Д., проходящего подозреваемым по делу об издевательствах в «Свитанке». По версии следствия, в конце июля этого года в помещении приюта его воспитанники — 13-летняя девочка и 15-летний мальчик — вступили в половой контакт, о чём сразу стало известно воспитателю, которая вызвала охранников. Один из них решил наказать детей за то, что они сделали, и под угрозой электрошокера заставил несовершеннолетних жевать использованное во время полового акта средство контрацепции. Затем охранник велел детям зайти в душевую комнату и начал их бить ремнём, а в это время другой охранник обливал провинившихся холодной водой из душа. Затем охранник приказал воспитанникам приюта взять книги и выполнять физическое упражнение «планка», несмотря на то, что дети упрашивали мужчину остановить унижения.

Как сообщала Одесса News, ещё в августе 2018 года спецкомиссия Одесской ОГА проверила состояние материально-технической базы и воспитательной работы в одесском приюте «Свитанок», где 6 августа сотрудники отдела ювенальной превенции ГУ НП в области открыли производство по признакам ч.1 ст.126 (побои и истязания) Уголовного кодекса Украины. Поводом для открытия дела стало видео, опубликованное в сети Facebook, на котором 5-летняя девочка, которая называет себя воспитанницей детского приюта «Свитанок», рассказывала о применении воспитателями приюта физической силы к воспитанникам

Фото: Максим Куцый