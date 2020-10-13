У Куцего важная новость: он подхватил коронавирус

Председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый заболел COVID-19.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

«Друзья! У меня важная новость. Лабораторный центр МОЗ подтвердил у меня наличие COVID-19. У меня положительная динамика, но продолжаю работать — теперь в дистанционном формате. Все, кто контактировал со мной в последнее время, должны сдать ПЦР-тестирования», — написал глава ООГА.

«Ситуация с распространением коронавируса сейчас очень непростая. Болеет немало наших коллег, знакомых, членов семьи. Никто не сможет сказать, что угроза призрачна. Наши медики работают без отдыха, поэтому ради них и ради своих близких соблюдайте правила безопасности. И будьте здоровы», — написал Куцый.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области всего с начала пандемии зафиксировано 16 770 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 2 670 человек, умерли — 250.