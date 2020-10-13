Англичане «с нуля» будут строить в Украине военно-морскую базу

Подписанный Президентом Украины Владимиром Зеленским в Великобритании меморандум содержит в себе намерение о сотрудничестве в военной и военно-технической сфере,в частности, в в создании новой военно-морской базы.

О подробностях сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в интервью информационному агентству «Интерфакс-Украина».

«Украина нуждается в создании фактически с нуля военно-морских баз. И подчеркну, что не британская военно-морская база будет размещена в Украине, а украинская база будет построена с привлечением британских специалистов. Мы говорим о том, что нам нужны несколько современных военно-морских баз. Должны отработать британский опыт, не повторять их ошибок. У нас другая ситуация, не такие военно-морские способности, как в Великобритании, но у нас два моря, которые надо защищать. Нам нужна одна база на Чёрном море и одна — на Азовском», — сказал он.



Жовква сообщил, что обсуждались конкретные сроки, в которые такая база может быть построена. Кроме того, заместитель руководителя ОП отметил, что Президенту Зеленскому были представлены возможности соответствующих британских компаний.

«Всё это сейчас будет предметом переговоров. Никаких каких-либо количественных показателей, цифр нет в меморандуме. Есть цифра 1,25 млрд фунтов стерлингов — это тот кредитный объём, который может быть предоставлен британской стороной на строительство таких компонентов. В ближайшие месяцы будут идти интенсивные переговоры между Украиной, Великобританией и, не исключено, другими странами, которые являются нашими стратегическими партнёрами», — уточнил он.

По его словам, меморандум с Британией о сотрудничестве в военной и военно-технической сфере — это «рамка», и уже собственно начались переговоры между соответствующими ведомствами.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года Посол краины в США лично проверил ход выполнение работ по восстановлению технической готовности и дооборудованию трёх патрульных катеров класса «Island», которые в ближайшее время пополнят катерный флот ВМС Украины.