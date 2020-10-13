Президенты Польши и Украины сегодня прилетают в Одессу

Президент Республики Польша Анджей Дуда и Президент Украины Владимир Зеленский прилетают сегодня, 13 октября, в Одессу, где продолжатся переговоры лидеров двух стран.

Третий день визита польского президента будет посвящён экономическим вопросам. Президенты двух стран, в частности, примут участие в работе украинско-польского экономического форума по проблемам портовой инфораструктуры Одессы. Планируется подписание соглашения о сотрудничестве между Одессой и польским портовым городом Гданьском.

Владимир Зеленский рассчитывает, что форум в Одессе принесёт конкретные и реальные практические достижения. Об этом Глава Украинского государства заявил в ходе общения с представителями СМИ по итогам встречи с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой в Киеве.

По словам Владимира Зеленского, несмотря на замедление темпов двусторонней торговли по объективным причинам в первом полугодии 2020 года, Украина и Польша могут восстановить положительную динамику и рост предыдущих лет.

«Такой оптимизм дают объёмы польских инвестиций в экономику Украины, активное сотрудничество между нашими регионами и имплементация важных совместных проектов», – заявил он.

«Завтра мы с господином Президентом будем в Одессе, на украинско-польском экономическом форуме. Представители правительства, бизнес-круги, представители регионов обоих государств обсудят сотрудничество в области транспорта, транзита, энергетики и инфраструктуры. Мы рассчитываем, что этот форум принесёт конкретные и реальные практические достижения», – подчеркнул Владимир Зеленский.

«Мы хотим, чтобы Украина приближалась по экономическому развитию к уровню Западной Европы», – отметил Анджей Дуда.

Президенты уже обсудили вчера в Киеве возможность участия Украины в так называемой «Инициативе трёх морей», то есть создание партнёрского блока от Балтийского до Чёрного и Адриатического морей, направленной на углубление интеграции стран Центральной и Восточной Европы.

«Речь идёт об автомобильном транзите, а также о железных дорогах и портах; мы хотим связать всё это вместе. Это также элемент стратегии президента Дуды по построению единства инфраструктуры вдоль оси Север-Юг в нашей части Европы. Инициатива трёх морей помогает создать эту согласованность», — сказал сказал глава кабинета Президента Польши Кшиштоф Щерский.

Проект объединяет 12 стран Центральной и Восточной Европы: четыре страны Вышеградской группы, страны Балтии, Австрию, Хорватию, Румынию, Словению и Болгарию.

Планируется 13 октября также возложение в Одессе цветов Анджеем Дудой и его супругой — Агатой Корнхаузер-Дудой — к мемориальной доске в память об экс-президенте Польши Лехе Качиньском в 10-ю годовщину его гибели в авиакатастрофе под Смоленском.

Как сообщала Одесса News, 11 октября Президент Республики Польша Анджей Дуда начал свой официальный 3-хдневный визит в Украину.