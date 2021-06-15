К Одессе стремительно приближается первый прямой поезд из Китая

Прямой грузовой поезд Китай-Европа из порта Гуанчжоу (провинция Гуандун, Китай) приближается к Одессе.

50 контейнеров объёмом 40 футов каждый с товарами бытового назначения покинули территорию Китая и Монголии, и до границы с Украиной осталось 5330 км, сообщает Мининфраструктуры.

«Этот маршрут комбинирует доставку товаров морским и железнодорожным транспортом, так как сочетает два порта — китайский Гаунчжоу и украинский Одессу. между пунктами назначения 8408 км. Такой вид перевозки называют мультимодальным», — говорится в сообщении.

В Монголии поезд перегрузили в железнодорожном стыковочном порту Эренхот, через который проходит более 6000 грузовых поездов из Китая в Европу.

Железнодорожное сообщение между Китаем и Украиной является важным с точки зрения бесперебойного снабжения товаров в Европу и актуальным, учитывая ограничения авиаперевозок с момента начала пандемии.

Отмечается, что первый поезд из китайского порта Гуанчжоу в Европу отправился в Польшу в конце апреля этого года. За 15 дней он дошёл до места назначения, почти вдвое быстрее, чем морским транспортом.

Кстати. Международный железнодорожный маршрут Китай-Европа открылся в марте 2011 года и за 10 лет объём грузовых перевозок вырос почти в 600 раз. Мультимодальные перевозки предусматривают осуществление грузовых перевозок несколькими видами транспорта, но по одному документу. Большую часть маршрута груз перемещается морским, речным или железнодорожным транспортом, а отрезок маршрута автомобильным транспортом максимально короткий.

В Верховной Раде готовится ко второму чтению проект Закона «О мультимодальных перевозках», разработанный Мининфраструктуры, которым определяются правовые и организационные основы мультимодальных перевозок на основании договора.

Одесса News сообщала о торжественной церемонии отправления грузового поезда по маршруту Гуанчжоу — Одесса.

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