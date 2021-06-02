В Одессу следует первый прямой товарный поезд из Китая

29 мая в Китае состоялась торжественная церемония отправления грузового поезда по маршруту Гуанчжоу — Одесса.

Ничего подобного в железнодорожном сообщении Украины не было, — сообщает Генконсульство Украины в Гуанчжоу.

Этот проект был инициирован и организован украинской логистической компанией UNI-LAMAN GROUP благодаря помощи представителей Торгово-промышленной палаты Украины в провинции Гуандун и Генерального консульства Украины в провинции Гуанчжоу и длился более трёх месяцев.

Украинским оператором контейнерного поезда стала компания — UNI-LAMAN GROUP, китайским оператором и партнёрами стала компания Guangdong GW Railway Operator Ltd., входящая в состав государственной корпорации Guangdong GW Holdings Group Co.Ltd. Компания UNI-LAMAN GROUP 20 лет работает на рынке Украины и предоставляет услуги транспортного экспедирования, логистики и всех видов перевозок по всему миру.

Поезд, перевозящий в общем объеме 50 контейнеров, ожидается в Одессе через 20 дней, это почти в половину меньший срок, чем аналогичные морские перевозки. Его курирование значительно уменьшает логистические затраты для предприятий.

Государственной корпорацией Китая — Guangdong GW Holdings Group Co, Ltd. поезду предоставлен статус постоянного, который будет действовать согласно ежемесячному расписанию. В общем, поезд преодолеет 8408 километров.

Данное грузосообщение стало важным логистическим каналом для обеспечения Китайско-Европейских торговых обменов и бесперебойных международных цепочек поставок. Успешное курсирование поезда Китай-Украина ещё больше укрепит позиции Украины как центра логистики и внешней торговли в Европе и Азии.

«Я верю, что этот поезд станет проводником между двумя народами и двумя странами», — сказал Дмитрий Камков, исполняющий обязанности Генерального консула Украины в Гуанчжоу на торжественном открытии поезда в провинции.

Кстати. В настоящее время Китай является крупнейшим торговым партнёром Украины с 2019 года. Несмотря на последствия COVID-19, объём торговли между Китаем и Украиной в 2020 году всё же вырос на 20,8% и достиг 15,42 млрд долларов США. Спрос украинских компаний на китайские товары постоянно растёт, ежемесячно из Китая в Украину отправляется более 25 000 контейнеров.

Как сообщала Одесса News, «Укрзализныця» в июне запускает поезд №269/270 из Лисичанска в Одессу. Он будет курсировать через день.

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