Пилотные рейсы УДП по перевозке зерна и руды переходят в практическую плоскость

Пилотные рейсы, введённые Украинским Дунайским пароходством в сентябре 2023 года по перевозке зерна по Среднему Дунаю, были успешными и грузоперевозка переходит в регулярную практическую плоскость.

Об этом сообщил в Facebook Генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко.

«Пилотные рейсы были сложными, ведь совпали с периодом мелководья. Тем не менее, даже при таких условиях новый логистический маршрут оказался успешным», — говорится в сообщении.

По словам гендиректора, первые караваны Украинского Дунайского пароходства с европейским зерном готовятся к разгрузке в Констанце.

Отмечается, что продолжительность рейсов на Средний Дунай составляет до месяца. Караваны забирают в Украине руду, доставляют в Смедерево (Сербия), разгружаются, замываются, поднимаются в Венгрию, где загружают зерно и отправляются обратно на румынскую Констанцу.

«УДП работает напрямую с владельцами груза – одним из крупнейших металлургических комбинатов Европы и крупным международным зернотрейдером», – добавили в пароходстве.

Если караваны УДП смогут работать в режиме 24/7, это примерно на неделю сократит время оборота каравана, что увеличит рентабельность на 20%.

Также отмечается, что работа в режиме 24/7 требует наличия в экипаже трёх судоводителей с дипломами категории «С».

«Несмотря на хронический дефицит судоводителей на Дунае, такие команды в УДП уже сформированы. Флот УДП помог государству в критический момент блокады одесских портов. Продолжаем зарабатывать для бюджета страны валютную выручку, но теперь уже по долгосрочным контрактам на Среднем Дунае», — резюмирует Москаленко.

Одесса News информировала, что за первые пять дней ноября в Констанцу прибыла 161 баржа с агропродукцией общим тоннажем 196 тыс. тонн, а всего в течение января-октября 2023 года экспортировали более 11 млн тонн зерна украинского происхождения. Из 161 баржи 109 были отправлены из портов на Дунае – Килии, Измаила и Рени.

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