В Украину впервые с 2022 года доставили морем трубы для добычи газа

Украина впервые с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России получила трубы для добычи природного газа. Груз общим весом 22 тыс. тонн доставляли четырьмя суднами, прохождение маршрута длилось восемь месяцев.

Об этом написало профильное издание American Journal of Transportation, — пишет издание ГОРДОН. Доставку осуществляла компания Logistics Plus по заказу компании из США – Vorex.

Американская компания Vorex и логистическая компания Logistics Plus, Inc. только что завершили доставку газовых труб на $100 млн на сотни объектов в Украине, отмечают авторы статьи.

Осуществляя доставку из пяти стран, сотрудники Logistics Plus и Vorex, LLC, американского поставщика нефтегазового оборудования, выигравшего контракт на поставку трубы для украинского государственного газодобывающего предприятия «Нафтогаз», боролись с пробками в румынском черноморском порту Констанца и с угрозой физического ущерба из-за крупнейшей сухопутной войны в Европе со времён Гитлера, подчеркивают в публикации.

По данным издания, это был первый случай после полномасштабного российского вторжения в 2022 году, по крайней мере в публичных документах, когда иностранное судно сумело прибыть в черноморский порт с чем-то другим, кроме зерна.

«Трудно придумать более сложную операцию за все мои годы работы в бизнесе, – рассказал украинско-американский основатель и президент Vorex USA Фёдор Закусило. – Иногда персонал был настолько опасно предан своему делу, что нам пришлось их укрощать – люди разгружали трубы на предприятии, а через дорогу раздавались взрывы от российской атаки».

Подготовка к доставке началась в апреле 2022 года, когда компания Vorex USA выиграла тендер и заключила контракт с компанией Logistics Plus для организации доставки. Российские бомбардировки инфраструктуры украинского черноморского порта заставили спланировать перенаправление четырёх контейнеровозных судов, чтобы они прибыли в Констанцу, черноморский порт страны – члена НАТО Румынии.

Однако порт Констанца внезапно стал одним из самых загруженных в мире, поскольку российские бомбёжки заставили перенаправить туда украинский урожай зерновых. Но баржи все-таки прибыли в свой конечный пункт назначения в Рени, продукцию перегрузили на 1000 грузовиков для отправки в разные места в Украине.

Одесса News информировала, что за шесть месяцев работы временного морского коридора Украина отгрузила на экспорт более 22 млн. тонн грузов на более чем 700 судах.

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