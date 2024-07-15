Канада анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 500 млн долларов

В ходе встречи на полях саммита НАТО в Вашингтоне Президента Украины Владимира Зеленского и Премьер-министра Канады Джастина Трюдо глава правительства Канады анонсировал новый, дополнительный пакет военной поддержки для Украины в объёме 500 миллионов канадских долларов.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

«Для наших людей очень важно это слышать. Благодарю вас за помощь, за дополнительный оборонный пакет. Это усилит наших героев на поле боя», – сказал Владимир Зеленский.

Зеленский и Трюдо также осудили недавнюю ракетную атаку РФ по Украине. Глава правительства Канады подчеркнул, что его страна готова оказать необходимую медицинскую поддержку пострадавшим в результате российского удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве.

Лидеры обсудили оборонные нужды Украины и скоординировали сотрудничество в рамках коалиции истребителей. Президент рассказал о необходимости расширения тренировочных миссий украинских пилотов. Стороны обменялись мнениями по поводу возможности дополнительного обучения для украинских лётчиков на канадских авиасимуляторах и проведения в Канаде одной из тематических встреч по итогам первого Саммита мира.

Одесса News информировала, что во время визита в США в июле 2024 года Президент Украины встретился с Президентом США Джозефом Байденом, Премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом, с недавно назначенным Премьер-министром Королевства Нидерланды Диком Схоофом, канцлером Германии Олафом Шольцом, Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном.

Фото: сайт Президента Украины

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