Зеленский отреагировал на гибель жителей Одессы от российских Shahed

Россия продолжает воевать с гражданскими людьми, и для того, чтобы сберечь их жизни, Украине необходимо усилить противовоздушную оборону.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил 2 марта в Telegram, комментируя ночную атаку дронами по Украине.

«Ночная атака Shahed: Харьков, Одесса, города Сумщины. Один из вражеских дронов попал в жилой дом в Одессе. Разрушены 18 квартир. Пока известно о двух погибших, ещё восемь человек пострадали, среди которых ребёнок. Мои соболезнования семьям и близким погибших», – написал Президент.

Он подчеркнул, что поисково-спасательная операция в Одессе продолжается в непрерывном режиме, все службы на месте, людям оказывается вся необходимая помощь.

«Нам нужно больше ПВО от партнёров. Следует усиливать украинский воздушный щит, чтобы добавить защиты нашим людям от российского террора. Больше систем ПВО, больше ракет для ПВО – это то, что сохраняет жизнь», – резюмировал Зеленский.

Одесса News информировала, что 2 марта после падения дрона на 9-этажный жилой дом в Одессе двое погибших и 8 раненых, в тч. 3-хлетний ребёнок и 26-летняя беременная. Однако, по состоянию на 10.30 утра число жертв российской атаки по Одессе увеличилось до трёх человек. К разбору завалов привлечены 3 экскаватора и 17 самосвалов. Без отопления остаются 11 домов. Развёрнуты пункты обогрева, людей принимают ближайшие школы. Оперативный штаб собирает информацию о необходимости расселения людей, а также предоставляет консультации по материальной помощи из городского бюджета и оформлению компенсации за уничтоженное жильё по государственной программе єВідновлення. Строители проведут экспертизу полуразрушенного дома, смогут ли люди вернуться в уцелевшие квартиры.

Фото: «Одесса», ООГА/Telegram

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