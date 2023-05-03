В эпицентре боевых действий Бахмут и Марьинка, наши воины удерживают оборону

За прошедшие сутки Силы обороны Украины отразили более 30 атак российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши защитники удерживают оборону.

Об этих и других боевых действиях доложил Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 6 утра 3 мая.

Сегодня ночью российские террористы в очередной раз атаковали нас ударными дронами-камикадзе «Shahed-136/131». Уничтожен 21 такой беспилотник — позже проинформировали в ВС ВСУ.

Всего за прошедшие сутки противник нанёс 3 ракетных, 39 авиационных ударов и совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы более 30 населённых пунктов.

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области. Чтобы ускорить этот процесс, захватчики проводят демонстративные рейдовые мероприятия, которые имеют целью запугать местное население возможной депортацией и отчуждением имущества. Происходит это так: в населённый пункт прибывает колонна пустых автобусов в сопровождении представителей ФСБ, которые, ссылаясь на недавно подписанный президентом РФ указ о депортации с оккупированных территорий лиц без российского гражданства, ставят людям радикальное условие: или отказ от украинского паспорта в пользу российского, или немедленное выселение с конфискацией имущества.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов, 1 средство противовоздушной обороны и ещё одну важную цель противника.

Как сообщала Одесса News, 1 мая противник нанёс по Украине 19 ракетных ударов (нашими защитниками успешно уничтожено 15 вражеских крылатых ракет типа Х-101 и Х-555).

На главном фото Олег — танкист-наводчик подразделения отдельной бригады морской пехоты, бывший строитель из Одесской области. Ему за 50, но это не мешает Олегу упорно и эффективно уничтожать окупантов. До 24 февраля 2022 года он находился в резерве, имеет боевой опыт, воевал в 2014 и 2015 годах в составе одной из пехотных бригад ВСУ. С началом широкомасштабного вторжения он сразу вернулся на службу.

Фото: Генштаб ВСУ, 126 бригада теробороны г.Одесса, ОК «Юг»/Facebook, АРМIЯ INFORM

Карты: Deep State

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