От ран в бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Тюхтя

От ран, полученных от российского дрона, в больнице умер военный из села Прилиманское Одесской области Сергей Тюхтя.

Об этом сообщили в пресс-службе Авангардовской объединённой территориальной громады.

В ряды ВСУ Сергей вступил добровольно, служил в воинской части А7396 с марта 2022 года.

17 марта защитник Украины получил под Херсоном ранение от российского дрона. Воину сделали операцию в областной больнице. Казалось, что боец идёт на поправку, однако 22 марта его сердце остановилось.

24 марта Сергею Тюхте могло исполниться 28 лет. В мирной жизни Сергей работал в ООО «Промтоварный рынок 7 км».

Прощание с Героем состоялось 27 марта в селе Прилиманское. Встречали живым коридором на коленях. Провести парня пришли родные, друзья, односельчане и военнослужащие.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года в результате вражеского обстрела под Бахмутом погиб 24-летний житель Беляевки Одесской области Евгений Воржов.

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Фото: Авангардовская ОТГ/Facebook

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