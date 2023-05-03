Чиновник морпорта «Черноморск» обманул государство на 18 миллионов гривен

Благодаря правоохранителям ГП «МТП «Черноморск» возместило государству более 18 млн грн неуплаченных налогов.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что прокуроры сообщили о подозрении должностному лицу ГП «Морской торговый порт «Черноморск» относительно умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

Следствием установлено, что служащий порта умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль предприятия, завысив налоговый кредит и валовые расходы. Подозреваемый включил в отчётные (налоговые) периоды с 2015 по 2018 годы в состав налогового кредита и валовых расходов суммы средств по фиктивным финансово-хозяйственным операциям с рядом предприятий и безосновательно отразил эти суммы в налоговых декларациях.

Такие противоправные действия привели к непоступлению в бюджет Украины 18,7 млн. гривен.

Благодаря проведённым правоохранителями мероприятиям, в начале апреля 2023 года государственным предприятием возмещён нанесённый ущерб, уплачены штрафные санкции и пени в полном объёме на общую сумму 28,3 млн гривен.

Уголовное производство в отношении работника порта направлено в суд.

Как сообщала в апреле 2023 года Одесса News, за уклонение от уплаты налогов директор одесской строительной компании предстанет перед судом.

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