В Одессе на взятке пойман очередной чиновник

Правоохранители задержали государственного исполнителя одного из отделов государственной исполнительной службы в Одессе во время получения взятки.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, установлено, что госисполнитель требовал от директора частного предприятия взятку за отмену ареста, наложенного на расчётные счета этого предприятия в рамках исполнительного производства.

«После получения 17 тыс. грн взятки служащего задержали на его рабочем месте. В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины», — говорится в сообщении.

Решаются вопросы избрания подозреваемому меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщала Одесса News, в июле прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из отделов полиции ГУНП в Одесской области по факту совершения им коррупционного преступления.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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