Правительство дало старт реформе рыбной отрасли

22 июля Кабинет Министров Украины одобрил проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании государственного регулирования в области рыбного хозяйства, сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов и сфере аквакультуры».

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Сейчас новым субъектам хозяйствования практически невозможно войти в сферу промышленного рыболовства, поэтому мы делаем всё для того, чтобы механизм входа на рынок рыбного хозяйства стал максимально простым и прозрачным», – прокомментировал правительственный законопроект заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Головня.

Он также отметил, что предложенный правительством законопроект предусматривает прозрачный механизм аукционных торгов по продаже прав на заключение договоров на право специального использования водных биоресурсов.

Вместе с тем, для договоров аренды, срок действия которых истекает в период действия военного положения и в течение календарного года после его прекращения или отмены, предусматривается автоматическая пролонгация срока их действия на один год и отменяется необходимость получения согласования Государственного агентства водных ресурсов Украины, что существенно упрощает процедуру приобретения в аренду водных объектов для рыбохозяйственных нужд.

Также предлагается упорядочение правоотношений по взятию в пользование гидротехнических сооружений для целей аквакультуры.

«Кроме того, проектом Закона вводится понятие Единой государственной электронной системы управления рыбной отраслью, как общегосударственной автоматизированной информационно-аналитической системы обеспечения доступа к информации о рыбной отрасли Украины и её сетях, обеспечивающей создание, сбор, получение, хранение, использование, распространение, охрану , защиту информации, а также электронное взаимодействие между физическими и юридическими лицами, физическими лицами — предпринимателями, субъектами предоставления административных услуг, субъектами предоставления публичных (электронных публичных) услуг с целью получения административных и других публичных (электронных публичных) услуг в сфере рыбного хозяйства», – подчеркнул замминистра.

Вместе с этим состоится дерегуляция полномочий территориальных органов рыбоохраны – у них будут изъяты разрешительные функции, а останутся только контролирующие, что значительно снизит коррупционную составляющую.

Разрешительные же процедуры будут проходить через Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

«Надеемся, что народные депутаты поддержат нашу инициативу реформирования рыбной отрасли в Украине, и уже скоро вся страна ощутит те положительные изменения, которые заложены в законопроекте», – подытожил Виталий Головня.

Как сообщала Одесса News, Минэкологии ещё в 2020 году совместно Госрыбагентством и другими заинтересованными сторонами начали разработку Кодекса о рыбном хозяйстве.

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