Минэкологии разрабатывает «рыбный» кодекс, зачем

Министерство экологии совместно Госрыбагентством и другими заинтересованными сторонами разрабатывают Кодекс о рыбном хозяйстве.

Об этом в Укринформе во время презентации обновлённого проекта Режима рыболовства на 2021 год рассказал заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Михаил Хорев.

«Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов пока совместно с Госрыбагентством разрабатывается новая законодательная база. Есть план написать Кодекс по рыбному хозяйству. Сейчас создана достаточно большая рабочая группа, в которую вошли все желающие. Поэтому мы ожидаем, что это создаст нормальную законодательную базу», — сказал Хорев.

Он отметил, что это позволит в дальнейшем избегать разночтений между многими документами.

«Потому что сама отрасль регулируется четырьмя базовыми законами, что не является удобно, и подзаконными актами, которых более 300. Поэтому кодификация законодательства является одним из важнейших в работе министерства», — подчеркнул чиновник.

По его словам, пребывание Госрыбагентства в подчинении Минэкологии второй год подряд пошло на пользу ситуации в отрасли.

«Кроме того, что рыба, согласно профильному законодательству является ресурсом, есть закон об охране окружающей среды, закон о животном мире и рыба является ещё и диким животным. Поэтому её защита в естественных условиях является важной и необходимой. И сама практика происходит и в Евросоюзе — у нас сейчас идёт адаптация нашего законодательства. Поэтому правовой режим рыболовства на будущиу год имеет следующее отражение — главными акцентами являются экономное использование, в первую очередь, должно быть сохранение экосистемы. Это то, что является главной задачей министерства», — подчеркнул замминистра.

Он отметил, что в новом законодательстве будет усилена работа с браконьерством, будут прописаны новые правила, как для промышленного, так и для любительского лова.

«Не забываем, что кроме того, что есть охрана окружающей природной среды, есть и бизнес и сейчас принимаются все возможные меры для того, чтобы промышленное рыболовство могло начать и промысловики могли начать свою деятельность 1 января 2021 года. Несмотря на то, что уже декабрь, а мы только представляем правила, но есть договорённость с государственной регуляторной службой, с Минюстом о том, что все нормативно-правовые акты будут приняты в ближайшее время и будут очень быстро опубликованы, для того, чтобы люди, работающие в отрасли, могли начать свою работу без задержки со стороны государства», — заверил чиновник.

Также он отметил, что выполнение этих правил будет жёстко контролироваться со стороны государства, причём главным приоритетом будет «сохранение и приумножение того ресурса, который сегодня есть».

Как сообщала Одесса News, в июне 2020 года представители рыбопромышленных предприятий Одесской области приняли участие в акции протеста против коррупции, организованную работниками отрасли.