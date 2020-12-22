Коронавирусная ситуация в Одессе: 391 новый случай COVID-19 за сутки

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 22 декабря в Одессе зарегистрированы 29 555 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрирован 391 новый случай заболевания.

По данным на 22 декабря, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 276 пациентов с COVID-19, из них 48 человек в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии находятся 228 пациентов, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 19 человек с подозрением на COVID-19.

44 пациента с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 45 человек — в ГКБ №10, 120 человек — в городской больнице №5, 9 детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 21 декабря, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 62 койки для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы пять новых случаев COVID-19 у детей (четыре мальчика и одна девочка), все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 167 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрирован 16 661 случай выздоровления от COVID-19, продолжает болеть 12 441 одессит.

Как сообщала Одесса News, за прошедшие сутки в Одесской области от коронавируса умерли 18 человек.