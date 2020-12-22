18 жизней унёс коронавирус за сутки в Одесской области

За истекшие сутки в Одесской области от коронавирусной инфекции умерли 18 человек.

Об этом сообщила Одесская облгосадминистрация со ссылкой на областной лабораторный центр.

Летальность на сегодняшний день составила по региону 942 человека: Одесса — 455 (+13 за сутки), г.Балта — 4, г.Белгород-Днестровский — 43, Измаил — 47, Подольск — 2, Теплодар — 1, Черноморск — 27, Южный — 14, районы — Ананьевский — 5, Арцизский — 17, Балтский — 1, Березовский — 15 (+1), Б.Днестровский — 27, Беляевский — 38 (+1), Болградский — 30 (+1), Великомихайловский — 4, Захаровский — 2, Ивановский — 7, Измаильский — 25 (+1), Килийский — 12, Кодымский — 10 (+1), Лиманский — 25 (+1), Любашевский — 2, Николаевский — 5, Овидиопольский — 19, Окнянский — 3, Подольский — 27, Ренийский — 6, Раздельнянский — 16, Савранский — 5, Саратский — 21, Тарутинский — 13, Татарбунарский — 8, Ширяевский — 6.

По данным центра, за минувшие сутки на территории Одесской области заболевание коронавирусом зафиксировано у 651 человека, больше всего из Одессы (186), Южного (71), Лиманского района (70).

Всего с начала пандемии лабораторно подтверждённых случаев – 65 503 (39 134 женщины, 26 369 мужчин).

За сутки коронавирус подтвердили у 914 человек, в том числе у 25 детей и 24 медработников. Самые высокие показатели заболеваемости за сутки — в Одессе (391), Лиманском (83) и Овидиопольском (71) районах.

О выздоровевших за сутки не сообщается. Показатели процесса выздоровления остались на прежнем уровне.

Всего выздоровели — 28 916 человек: Одесса — 16325, Балта — 167, г.Б.-Днестровский — 582, Измаил — 647, Подольск — 47, Теплодар — 9, Черноморск — 67, Южный — 779, районы — Ананьевский — 58, Арцизский — 755, Балтский — 15, Березовский — 487, Б.Днестровский — 51, Беляевский — 969, Болградский — 1 530, Великомихайловский — 103, Захаровский — 172, Ивановский — 385, Измаильский — 216, Килийский — 267, Кодымский — 11, Лиманский — 1 125, Любашевский — 35, Николаевский — 172, Овидиопольский — 583, Окнянский — 167, Подольский — 486, Ренийский — 243, Раздельнянский — 453, Савранский — 40, Саратский — 712, Тарутинский — 499, Татарбунарский — 582, Ширяевский — 177.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 22 декабря:

Одесса — 29 555 (дети — 1 410, медработники — 740)

— 29 555 (дети — 1 410, медработники — 740) Балта — 645 (дети — 12, медработники — 54)

г.Белгород-Днестровский — 1 130 (дети — 39, медработники — 63)

Измаил — 3 732 (дети — 134, медработники — 117)

— 3 732 (дети — 134, медработники — 117) Подольск — 258 (дети — 16, медработники — 13)

Теплодар — 279 (дети — 14, медработники — 9)

Черноморск — 2 259 (дети — 175, медработники — 49)

Южный — 1 416 (дети — 77, медработники — 23)

Ананьевский район — 309 (дети — 21, медработники — 18)

Арцизский — 1 222 (дети — 49, медработники — 49)

Балтский — 377 (дети — 6, медработники — 12)

Березовский — 1 042 (дети — 90, медработники — 42)

Б.-Днестровский — 559 (дети — 23, медработники — 29)

Беляевский — 2 718 (дети — 178, медработники — 177)

— 2 718 (дети — 178, медработники — 177) Болградский — 2 242 (дети — 126, медработники — 95)

В.Михайловский — 455 (дети — 31, медработники — 23)

Захаровский — 322 (дети — 15, медработники — 12)

Ивановский — 678 (дети — 44, медработники — 35)

Измаильский — 1 413 (дети — 99, медработники — 37)

Килийский — 998 (дети — 44, медработники — 56)

Кодымский — 424 (дети — 20, медработники — 6)

Лиманский — 2 727 (дети — 164, медработники — 110)

— 2 727 (дети — 164, медработники — 110) Любашевский — 576 (дети — 26, медработники — 5)

Николаевский — 357 (дети — 34, медработники — 19)

Овидиопольский — 2 500 (дети — 162, медработники — 55)

Окнянский — 506 (дети — 11, медработники — 7)

Подольский — 1 776 (дети — 108, медработники — 89)

Раздельнянский — 999 (дети — 35, медработники — 48)

Ренийский — 754 (дети — 34, медработники — 57)

Савранский — 477 (дети — 13, медработники — 5)

Саратский — 807 (дети — 49, медработники — 16)

Тарутинский — 753 (дети — 42, медработники — 20)

Татарбунарский — 868 (дети — 40, медработники — 22)

Ширяевский – 370 (дети — 1, медработники – 2).

Кстати. В данной статистике, опубликованной на сайте областной госадминистрации, много неточностей и простых арифметических несостывок с данными за предыдущие сутки. Редакция Одесса News надеется на комментарий департамента охраны здоровья по этому поводу.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки на территории Одесской области заболевание коронавирусом было зафиксировано у 651 человека.