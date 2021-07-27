Одесская область попала в тройку лидеров по объёму промышленного производства

За январь-июнь 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года объём промышленного производства Одесской области увеличился на 12,9%, что обеспечило региону 3-е место в Украине.

Как сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации, увеличение объёмов промышленного производства произошло на предприятиях:

по производству резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции (в 3,4 раза);

по производству готовых металлических изделий (+23,3%);

машиностроения (+16,9%);

машиностроения (+16,9%); по производству изделий из древесины, бумаги и полиграфической деятельности (+15,0%);

по производству химических веществ и химической продукции (+3,0%).

Темп роста промышленного производства Одесского региона в июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 172,7%, а это 1-е место среди регионов страны.

Среди факторов, которые обеспечили рост производства промышленной продукции, отмечено благоприятную конъюнктуру на внешних рынках, постепенное восстановление спроса на отдельную продукцию на внутреннем рынке, дальнейшее приспособление национальных производителей к работе в ответ на снятие жёстких карантинных ограничений.

Как сообщала Одесса News, японская компания MAYEKAWA заявила о готовности сотрудничать с одесским бизнесом.

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