Британские учёные: COVID-19 может вызвать серьёзные нарушения в работе мозга

Учёные университетского колледжа Лондона (UCL), проведя серию исследований, пришли к выводу, что коронавирусные инфекции могут быть причиной неврологических осложнений и вызвать повреждение нервной системы и мозга человека.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на французское издание Le Point.

«Инсульт, бред, галлюцинации, поражение нервов — все эти осложнения от COVID-19 воздействуют на мозг и могут быть более распространёнными, чем считалось в начале пандемии», — указывается в исследовании.

Учёные UCL утверждают, что серьёзные проблемы могут возникнуть даже у пациентов с лёгкими формами коронавирусной болезни.

После изучения неврологических симптомов 43 человек, госпитализированных с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него, было выявлено десять случаев временной дисфункции головного мозга, 12 случаев церебрального воспаления его полушарий, восемь инсультов и восемь случаев поражения нервов.

«Мы определили большее, чем ожидалось, количество людей с неврологическими расстройствами, которые не всегда были связаны с чёткой выраженностью респираторных симптомов», — отметил представитель Института неврологии Queen Square в UCL Майкл Занди.

Кстати, на утро 9 июля Великобритания находится в тройке стран с наибольшим количеством умерших от коронавируса — 44 517 человек. На первом месте США — 134 862 (+890), на втором Бразилия — 68 055 (+1 187).

По данным Worldometer, всего в мире на данный момент насчитывается 12 170 572 заболевших COVID-19 (+215 628 за сутки), из них — 552 112 уже нет в живых (+5 392), выздоровели 7 069 288 (+166 938) человек.

Украина на сегодняшний день занимает 35-е место в мире по количеству заболевших.

Как сообщала Одесса News, Европейская комиссия объявила о решении выдать официальное рыночное разрешение для препарата Remdesivir, который стал первым официально признанным на уровне ЕС медицинским средством для лечения COVID-19.