Улетают души, улетают: Что чаще всего убивает одесситов

Подавляющее большинство из 5 799 одесситов, ушедших из жизни за январь-февраль 2020 года, умерли от онкологических болезней и болезней сердечно-сосудистой системы.

Об этом сообщает региональная служба статистики Одесской области.

Так, злокачественные новообразования за первые два месяца 2020 года унесли жизни 877 человек (15% от общего количества умерших).

Расстройства сердечно–сосудистой системы стоили жизни 3 784 жителям области, что составляет 65% от общего числа смертельных случаев. При этом больше всего умерли от ишемической болезни сердца — 2021 человек.

Среди инфекционных болезней лидирует СПИД, от которого за два месяца на свет иной отошли 87 жителей области. Вернее, именно столько людей скончались от болезней, возникших на фоне ослабления иммунитета у заражённых. На втором месте — туберкулёз (53 случая). Грипп и пневмония стоили населению Одесской области 68 жизней.

Ещё 61 человек скончался из–за злоупотребления алкоголем: 51 убила алкогольная кардиомиопатия (ослабление сердечной мышцы у хронических пьяниц), 10 — алкогольная болезнь печени.

Как сообщала Одесса News, в Украине показатели смертности значительно превышают показатели рождаемости — на 100 умерших приходится 58 рождённых.