Кого в Одессе 29 апреля оставят без газа

В связи с проведением работ на распределительном газопроводе низкого давления по адресу: спуск Маринеско 29 апреля будут отключены от газоснабжения некоторые потребители газа в Одессе.

По сообщению Управления газового хозяйства города, в этот день с 10:00 до 17:30 газа не будет по таким адресам: