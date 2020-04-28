Кого в Одессе 29 апреля оставят без газа

В связи с проведением работ на распределительном газопроводе низкого давления по адресу: спуск Маринеско 29 апреля будут отключены от газоснабжения некоторые потребители газа в Одессе.
По сообщению Управления газового хозяйства города, в этот день с 10:00 до 17:30 газа не будет по таким адресам:
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№ п/п
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Адрес
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Где и кому отключат
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1
|спуск Маринеско, 6, 8, 10, 14, 16, 18
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население
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2
|спуск Маринеско, 12
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автомойка
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3
|Валиховский переулок, 1, 2
|
население
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4
|Валиховский переулок, 4
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«Судмедэкспертиза»
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5
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ул. Ольгиевская, 1
|
население
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6
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ул. Софиевская, 2, 3, 4/6
|
население