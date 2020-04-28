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Кого в Одессе 29 апреля оставят без газа

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В связи с проведением работ на распределительном газопроводе низкого давления по  адресу: спуск Маринеско 29 апреля будут отключены от газоснабжения некоторые потребители газа в Одессе.

По сообщению Управления газового хозяйства города, в этот день с 10:00 до 17:30 газа не будет по таким адресам:

№ п/п
Адрес
Где и кому отключат
1
 спуск Маринеско, 6, 8, 10, 14, 16, 18
население
2
 спуск Маринеско, 12
автомойка
3
 Валиховский переулок, 1, 2
население
4
 Валиховский переулок, 4
«Судмедэкспертиза»
5
ул. Ольгиевская, 1
население
6
ул. Софиевская, 2, 3, 4/6
население

 

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