В Одессе добавили автобусные маршруты

На основании проведения постоянного анализа работы транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров в Одессе в специальном режиме, департаментом транспорта, связи и организации дорожного движения горсовета принято решение о включении дополнительных маршрутов в ранее определённый перечень.
Как сообщает официальный сайт города, такими маршрутами стали:
№ 198 — ул. Неждановой (Онкодиспансер) — Аркадия.
№ 221 — Червоный хутор — Новый рынок.
Проезд на транспортных средствах, работающих в режиме специальных перевозок, разрешается исключительно при наличии средств индивидуальной защиты (медицинской маски).
Полный перечень маршрутов, на которых осуществляются перевозки пассажиров в Одессе при введении режима чрезвычайной ситуации в Украине с 29 апреля:
|
№ п/п
|
Маршруты
|
Конечные остановки
|1.
|145
|«ул. Левитана (ж/м Радужный) – ул. В. Высоцкого»
|2.
|146
|«просп. Небесной Сотни (ТЦ «Метро») – ул. Д. Ойстраха»
|3.
|121
|«просп. Небесной Сотни (ТЦ «Метро») – ул. Ак. Сахарова
|4.
|127
|«ул. Старопортофранковская – Мемориал 411 батареи»
|5.
|232
|«ул. Вильямса — ул. Сахарова»
|6.
|214
|«Свято-Иверский монастырь – ул. Неждановой (Онкодиспансер)»
|7.
|165
|«ул. Паустовского — Слободка (Онкодиспансер)»
|8.
|242
|«ул. Паустовского – ООМЦ (Больница водников)»
|9.
|191
|«Мемориал 411 батареи — мост Пересыпь»
|10.
|208
|«ул. Шишкина – ул. Боровского»
|11.
|148
|«ул. Архитекторская – пр-т Александровский»
|12.
|150
|«ул. Вильямса – пр-т Александровский»
|13.
|149
|«Эпицентр – пр-т Александровский»
|14.
|168
|«ул. Маршала Говорова – магазин «Копейка»
|15.
|105-а
|«ул. Горбистая– ул. 7 Пересыпская»
|16.
|198
|«ул. Нежданової (Онкодиспансер) – Аркадия»
|17.
|221
|«Червоный хутор – Новый рынок»
|18.
|220 (с изменениями) с заездом на ул. Косовскую и інфекционную больницу
|«Рыбпорт – Экономический университет»
|19.
|201 (с изменениями) с заездом на ул. Косовскую
|«пл. Старосенная (ЦПВ Вокзал) — ул. М.Аркаса»