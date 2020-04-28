В Одессе добавили автобусные маршруты

На основании проведения постоянного анализа работы транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров в Одессе в специальном режиме, департаментом транспорта, связи и организации дорожного движения горсовета принято решение о включении дополнительных маршрутов в ранее определённый перечень.

Как сообщает официальный сайт города, такими маршрутами стали:

№ 198 — ул. Неждановой (Онкодиспансер) — Аркадия.

№ 221 — Червоный хутор — Новый рынок.

Проезд на транспортных средствах, работающих в режиме специальных перевозок, разрешается исключительно при наличии средств индивидуальной защиты (медицинской маски).

Полный перечень маршрутов, на которых осуществляются перевозки пассажиров в Одессе при введении режима чрезвычайной ситуации в Украине с 29 апреля: