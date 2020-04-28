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В Одессе добавили автобусные маршруты

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На основании проведения постоянного анализа работы транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров в Одессе в специальном режиме, департаментом транспорта, связи и организации дорожного движения горсовета принято решение о включении дополнительных маршрутов в ранее определённый перечень.

Как сообщает официальный сайт города, такими маршрутами стали:

№ 198 — ул. Неждановой (Онкодиспансер) — Аркадия.
№ 221 — Червоный хутор — Новый рынок.

Проезд на транспортных средствах, работающих в режиме специальных перевозок, разрешается исключительно при наличии средств индивидуальной защиты (медицинской маски).

Полный перечень маршрутов, на которых осуществляются перевозки пассажиров в Одессе при введении режима чрезвычайной ситуации в Украине с 29 апреля:

№ п/п
Маршруты
Конечные остановки
1. 145 «ул. Левитана (ж/м Радужный) – ул. В. Высоцкого»
2. 146 «просп. Небесной Сотни (ТЦ «Метро») – ул. Д. Ойстраха»
3. 121 «просп. Небесной Сотни (ТЦ «Метро») – ул. Ак. Сахарова
4. 127 «ул. Старопортофранковская – Мемориал 411 батареи»
5. 232 «ул. Вильямса — ул. Сахарова»
6. 214 «Свято-Иверский монастырь – ул. Неждановой (Онкодиспансер)»
7. 165 «ул. Паустовского — Слободка (Онкодиспансер)»
8. 242 «ул. Паустовского – ООМЦ (Больница водников)»
9. 191 «Мемориал 411 батареи — мост Пересыпь»
10. 208 «ул. Шишкина – ул. Боровского»
11. 148 «ул. Архитекторская – пр-т Александровский»
12. 150 «ул. Вильямса – пр-т Александровский»
13. 149 «Эпицентр – пр-т Александровский»
14. 168 «ул. Маршала Говорова – магазин «Копейка»
15. 105-а «ул. Горбистая– ул. 7 Пересыпская»
16. 198 «ул. Нежданової (Онкодиспансер) – Аркадия»
17. 221 «Червоный хутор – Новый рынок»
18. 220 (с изменениями) с заездом на ул. Косовскую и інфекционную больницу «Рыбпорт – Экономический университет»
19. 201 (с изменениями) с заездом на ул. Косовскую «пл. Старосенная (ЦПВ Вокзал) — ул. М.Аркаса»
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