Одесская теннисистка проиграла на виртуальном турнире в Испании

Украинская теннисистка родом из Одессы Элина Свитолина с поражения стартовала на виртуальном турнире Mutua Madrid Open Virtual Pro. В стартовом туре первая ракетка Украины уступила представительнице Румынии Соране Кырсте.

Об этом сообщает Sport Arena.

Отмечается, что Свитолина вела в счёте 2:0, но не сумела одержать победу в матче. Элина не реализовала три матчбола, позволив Кырсте отыграться и выиграть — 4:2.

Для Кырсти это уже вторая победа на групповом этапе. Ранее Сорана обыграла британку Йоханну Конту — 3:0.

Соревнования по видеоигре Tennis World Tour продлятся до 30 апреля. 16 участников поделят на четыре группы, двое лучших из каждой выйдут в четвертьфинал. Кроме официального турнира, параллельно пройдёт благотворительный, средства от которого пойдут на борьбу с коронавирусом. Следить за турниром можно в социальных сетях.

Перед виртуальным турниром Свитолина сказала: «Будем играть джойстиком. Им очень трудно контролировать игрока и вообще не знаю, как это всё будет происходить. Посмотрим. Призовой фонд очень мотивирует, поэтому будем тренироваться. В этой игре создают твоего игрока, который выглядит примерно так же, как и ты. Вроде бы можно выбрать только форму. Но есть одна проблема: характеристики игрока (скорость, мощность) делают сами разработчики».

Как сообщала Одесса News, сезон в профессиональном теннисе приостановили из-за пандемии коронавируса. В частности, был отменён Уимблдон. Другой турнир серии Grand Slam — Ролан Гаррос перенесли на сентябрь.

«Возможно, ещё сыграем в теннис в этом году, но после сентября. Я так думаю. Потому что все страны делают по-разному свой карантин, поэтому всё затянется на очень долгое время. К октябрю, может. Китай уже более-менее пришёл в себя, может, нам там предложат сыграть. Но не знаю, хочу ли я туда ехать в ближайшие два года. Я не думаю, что Итоговый турнир вообще состоится в этом году, так как не сыграли несколько месяцев. Непонятно, кто и как квалифицируется», — сказала Свитолина.



А теннисистка из Одессы с мировым именем Даяна Ястремская представила короткий мультфильм, в котором призвала украинцев беречь себя во время пандемии коронавируса и придерживаться рекомендаций врачей и ограничений.