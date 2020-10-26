Одесситки отстояли свои места в рейтинге Женской теннисной ассоциации

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила рейтинг спортсменок по состоянию на 26 октября.

Об этом сообщает XSport.

В обновлённом рейтинге первая «ракетка» Украины, теннисистка родом из Одессы Элина Свитолина сохранила пятую позицию.

Вторая «ракетка» страны одесситка Даяна Ястремская занимает 29-е место.

Ещё одна жительница Одесской области теннисистка Екатерина Козлова на 103-м месте.

Лидерство удерживает австралийка Эшли Барти, далее в списке румынка Симона Халеп, японка Наоми Осака и американка София Кенин.



Как сообщала Одесса News, Даяна Ястремская и Екатерина Козлова будут выступать в последнем в этом сезоне турнире категории WTA в австрийском Линце с 9-го по 15-е ноября.