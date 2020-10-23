Турнир в чешской Остраве оказался не по плечу одесским теннисисткам

Первая и вторая ракетки Украины, одесситки Элина Свитолина и Даяна Ястремская неудачно выступили на теннисном турнире WTA J&T Banka Ostrava Open в чешском городе Острава.

Об этом сообщает XSPORT.

Элина Свитолина прекратила выступления на турнире в Остраве во втором раунде, проиграв в двух сетах Марии Саккари из Греции — 3:6, 3:6.

В первой партии Элина отдала сопернице три гейма из пяти на своей подаче, во втором сете — два из четырёх.



С турнира Ostrava Open вылетела и другая представительница Одессы Даяна Ястремская, которая проиграла в первом круге американке Дженнифер Брейди, а также в дуэте с 19-й ракеткой Еленой Рыбакиной из Казахстана в первом круге парного турнира паре Габриэла Дабровски/Луиза Стефани. Матч завершился со счётом 4:6, 2:6.

Теперь Ястремская переезжает из Чехии в Австрию, где в городе Линц 9-15 ноября начнётся турнир WTA International, на участие в котором она подала заявку. Призовой фонд турнира составляет 250 тысяч долларов. На этот турнир заявилась также и Дженнифер Брейди.

Через квалификацию в эти соревнования может пробиться также одесситка Екатерина Козлова.

Согласно последнему рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA), никаких изменений в спортивных достижениях одесских теннисисток не произошло: Элина Свитолина занимает пятое место в мире. Перед ней — австралийка Эшли Барти, румынка Симона Халеп, японка Наоми Осака, американка София Кенин.

Даяна Ястремская удержала 29-ю позиция, а Екатерина Козлова — 104-ю.

Как сообщала Одесса News, после неудачного выступления на Открытом чемпионате США по теннису (US Open) в сентябре 2020 года Даяна Ястремская решила попрощаться со своим тренером — немцем Сашей Бажиным.