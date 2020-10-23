Из зала суда: Жестокий убийца из Измаила получил пожизненное заключение

Измаильская местная прокуратура добилась наказания в виде пожизненного лишения свободы для жестокого убийцы с Измаильского района.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что Измаильский городской суд приговорил к пожизненному лишению свободы 31-летнего местного жителя за совершение тройного убийства и покушения на убийство.

«Ужасное убийство произошло 6 января прошлого года в частном доме в с. Камышевка Измаильского района после совместного распития компанией алкоголя. От топора и кухонного ножа погибли двое мужчин и женщина. Ещё один приятель убийцы, получив удар топором, выбежал во двор и, чтобы спастись, пытался скрыться в подвальном помещении. Однако из-за травмы не устоял на ногах и скатился вниз по лестнице. Полученные при падении повреждения оказались не совместимыми с жизнью.

В ходе судебного разбирательства изверг своей вины не признал.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года приговором Киевского районного суда г.Одессы признан виновным в убийстве своего приятеля и приговорён к 14 годам лишения свободы 50-летний житель Одессы.