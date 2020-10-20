Из зала суда: 14 лет проведёт в тюрьме житель Одессы за убийство приятеля

Приговором Киевского районного суда г.Одессы признан виновным в убийстве и приговорён к 14 годам лишения свободы 50-летний житель Одессы.

Об этом сообщает прокуратура Одесской области, чьи сотрудники поддерживали обвинение против этого осуждённого.

Следствием установлено, что в начале декабря 2019 года осуждённый у себя дома поссорился с приятелем и во время ссоры нанёс ему более 30 ножевых ранений. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте.

Свою вину в совершённом преступлении обвиняемый полностью отрицал.

Отмечается также, что осуждённый ранее уже отбывал тюремный срок за умышленное убийство.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года Раздельнянский районный суд приговорил жителя Ивановского района Одесской области, забившего до смерти свою мать, к 7 годам лишения свободы.