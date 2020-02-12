В Одесской области пятеро мужиков избили до смерти своего односельчанина

Из-за неприязни к 29-летнему односельчанину пятеро жителей Измаильского района Одесской области в возрасте от 17-ти до 32-х лет жестоко избили мужчину, который скончался от полученных ударов.

Об этом 12 февраля сообщает Измаильский отдел полиции в Одесской области на сайте Нацполиции.

«Во время распития спиртного пятеро друзей решили навестить односельчанина, с которым у них накануне произошёл конфликт. Проезжая на автомобиле селом, они увидели мужчину на одной из улиц. Пострадавшего избили, силой посадили в машину и привезли по месту жительства одного из подозреваемых. Долгое время жертву удерживали в чужом доме, продолжая бить. Когда от полученных повреждений пострадавший скончался, сообщники положили его тело в багажник своего автомобиля, а на следующий день рассказали сельскому голове, что «нашли» тело в транспортном средстве, оставив на ночь без присмотра», — говорится в сообщении.

Указанное событие полицейские квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины: как умышленное убийство (ст.115) и незаконное лишение свободы (ст.146).

Фигурантам уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения — содержание под стражей.

Досудебное следствие продолжается.



Отмечается, что окончательная правовая оценка действиям каждого участника события будет дана после проведения необходимых следственных действий, в том числе — получения результатов назначенных экспертиз, которые сейчас назначены.

Фото и видео: Измаильский отдел полиции в Одесской области