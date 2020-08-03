1500 долларов — столько захотел одесский коп за прикрытие грабителя

Полицейскому одного из райотделов полиции в Одесской области сообщено о подозрении в совершении коррупционного преступления.
Как сообщает прокуратура Одесской области, установлено, что полицейский требовал от брата задержанного 1500 долларов США за непривлечение того к уголовной ответственности за совершённый грабёж.
«Правоохранителя задержали «на горячем» сразу после получения взятки», — говорится в сообщении.
Решаются вопросы об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи территориального управления ГБР в Николаеве при оперативном сопровождении правоохранителей Одесской области.
За это преступление Законом предусмотрено до 10 лет с конфискацией имущества.
Как сообщала Одесса News, Служба безопасности Украины подозревает чиновника Главного управления ГСЧС в Одесской области в получении в мае 2020 года взяток.
Фото: прокуратура Одесской области