В Одесской области автостопник взорвал в микроавтобусе гранату, его задержали

В Одесской области полиция задержала мужчину, который взорвал гранату в микроавтобусе, остановившемся его подвезти.

Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба полиции области.

Предварительно правоохранители установили, что водитель грузового автомобиля подобрал на трассе мужчину в военной форме. Автостопник попросил подвезти его, а по дороге потребовал у водителя и его пассажира деньги, достал гранату и выдернул чеку, после чего произошёл взрыв.

Инцидент произошёл около 14.00 в селе Сергеевка Белгород-Днестровского района.

В результате происшествия телесные повреждения получил пассажир водителя. Злоумышленник с места происшествия скрылся. Для его задержания правоохранители вводили специальную полицейскую операцию «Сирена».

В настоящее время с задержанным работают следователи. Устанавливают полные обстоятельства происшествия.

Одесса News информировала, что старшему помощнику заместителя Главнокомандующего ВСУ сообщили о подозрении по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Подозреваемый подарил на день рождения помощнику Главнокомандующего ВСУ майору Геннадию Частякову шесть универсальных боевых гранат. Одна из них взорвалась при осмотре подарков. Майор погиб на месте.

Фото: ГУ НПУ в Одесской области

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