В Одессе водитель авто, убегая от патрульных, врезался в толпу людей на переходе

Автопроисшествие произошло 9 июня около 18 часов в селе Фонтанка.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, 34-летний водитель легковушки BMW, убегая от патрульных, на одном из перекрёстков совершил столкновение с автомобилем Ford, после чего наехал на трёх женщин, которые в это время переходили дорогу по пешеходному переходу.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы и водитель BMW с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу. Жизни потерпевших ничего не угрожает. После осмотра врачей две женщины от госпитализации отказались. Водитель Ford не пострадал. У водителя «BMW» ощущается запах алкоголя из полости рта. У него отобраны биологические образцы для установления состояния опьянения. В настоящее время он находится в больнице», — говорится в сообщении.

Как установили следователи, мужчина не имел права управлять автомобилем соответствующей категории, за что уже привлекался к ответственности. Кроме того, ранее он также привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение и уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством и кражу.

После установления всех обстоятельств события ему будет предоставлена ​​правовая квалификация.

Одесса News информировала, что в Одесской области 5 мая 2024 года на автодороге между городом Кодыма и селом Фёдоровка легковой автомобиль врезался в дерево; в результате аварии водитель погиб, его пятилетнего сына госпитализировали.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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