Песня воскресенья на Одесса News: Елена Тополя (ранее Alyosha), «Нирвана»

Украинская певица Елена Тополя 5 июня в YouTube презентовала клип на песню «Нірвана», в которой поёт о разлуке с любимым.

«Во время записи этой песни исполнительница лично испытывала эти чувства, поскольку её муж Тарас Тополя присоединился к Вооружённым силам Украины в первые дни вторжения. Эта песня является искренним проявлением чувств и желаний о любви и возвращении в родной дом», – говорится в пресс-релизе.

По словам артистки, мечты и желания представляют собой энергию, которая имеет силу.

«Чем больше мы уплотняем её в своих мыслях, тем быстрее она реализуется. Дай бог, чтобы реализовались лучшие мечты и намерения», – отметила Елена Тополя.

По словам команды певицы, её новая видеоработа представляет собой путешествие к внутреннему покою и пониманию своего места в мире.

«Ти мене зламав, я вже не права. Вже забери мене і заховай мене. Не віддавай любов нікому», – поёт Елена Тополя.

Ми на барі, розриваємо тишу,

Я до завтра залишуся поки тішусь.

Як усі тут, в своїх вібраціях,

Різних колабораціях, а я від тебе впадаю в безглуздя!

Губи і слова, губи і слова, губи і слова.

Ти мене зламав, ти мене зламав, я вже не права!

Як же чекала я — з розуму зводила,

Музика і слова, ми вдома..

Вже забери мене і заховай мене,

Не віддавай любов нікому.

Як же чекала я — з розуму зводила,

Музика і слова, ми вдома.

Вже забери мене і заховай мене,

Не віддавай любов нікому.

Втрапимо в базі, виробництва фантазій,

Активується фаза, люди в екстазі.

Вони в ґруві, за фільтрованих муві,

З телефонами в шлюбі, а я без тями закохана в твої.

Губи і слова, губи і слова, губи і слова.

Ти мене зламав, ти мене зламав, я вже не права!

Як же чекала я — з розуму зводила,

Музика і слова, ми вдома.

Вже забери мене і заховай мене,

Не віддавай любов нікому. Як же чекала я — з розуму зводила,

Музика і слова, ми вдома.

Вже забери мене і заховай мене,

Не віддавай любов нікому.

Моє небо в нірвані, небо в нірвані,

Небо в нірвані, і я лечу!

Серце в нірвані, серце в нірвані,

Моє кохання лишаємо!

Губи і слова, губи і слова, губи і слова.

Ти мене зламав, ти мене зламав, я вже не права!

Як же чекала я — з розуму зводила,

Музика і слова, ми вдома.

Вже забери мене і заховай мене,

Не віддавай любов нікому.

Як же чекала я — з розуму зводила,

Музика і слова, ми вдома.

Вже забери мене і заховай мене,

Не віддавай любов нікому.

Моє небо в нірвані, небо в нірвані,

Небо в нірвані, і я лечу!

Серце в нірвані, серце в нірвані,

Моє кохання лишаємо!

Моє небо в нірвані, небо в нірвані,

Небо в нірвані, і я лечу! Серце в нірвані, серце в нірвані,

Моє кохання лишаємо.

В сентябре 2023 года Alyosha сообщила о намерении сменить свой сценический псевдоним. Тогда она отметила, что не знает, какое новое имя выбрать для сцены. Под псевдонимом Alyosha артистка в последний раз выступила 19 октября. После этого на концертных афишах она стала называть себя Еленой Тополей, но в январе 2024 года выпустила клип как Olena Topolia.

28 марта певица заявила, что определилась со своим новым сценическим именем и далее будет выступать как Елена Тополя.

Песней прошлого воскресенья на Одесса News была песня украинской певицы Тины Кароль «Стерва», которую она записала в дуэте с артистом Shumei.

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