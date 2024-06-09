Песня воскресенья на Одесса News: Елена Тополя (ранее Alyosha), «Нирвана»

Украинская певица Елена Тополя 5 июня в YouTube презентовала клип на песню «Нірвана», в которой поёт о разлуке с любимым.
«Во время записи этой песни исполнительница лично испытывала эти чувства, поскольку её муж Тарас Тополя присоединился к Вооружённым силам Украины в первые дни вторжения. Эта песня является искренним проявлением чувств и желаний о любви и возвращении в родной дом», – говорится в пресс-релизе.
По словам артистки, мечты и желания представляют собой энергию, которая имеет силу.
«Чем больше мы уплотняем её в своих мыслях, тем быстрее она реализуется. Дай бог, чтобы реализовались лучшие мечты и намерения», – отметила Елена Тополя.
По словам команды певицы, её новая видеоработа представляет собой путешествие к внутреннему покою и пониманию своего места в мире.
«Ти мене зламав, я вже не права. Вже забери мене і заховай мене. Не віддавай любов нікому», – поёт Елена Тополя.
Ми на барі, розриваємо тишу,
Я до завтра залишуся поки тішусь.
Як усі тут, в своїх вібраціях,
Різних колабораціях, а я від тебе впадаю в безглуздя!
Губи і слова, губи і слова, губи і слова.
Ти мене зламав, ти мене зламав, я вже не права!
Як же чекала я — з розуму зводила,
Музика і слова, ми вдома..
Вже забери мене і заховай мене,
Не віддавай любов нікому.
Як же чекала я — з розуму зводила,
Музика і слова, ми вдома.
Вже забери мене і заховай мене,
Не віддавай любов нікому.
Втрапимо в базі, виробництва фантазій,
Активується фаза, люди в екстазі.
Вони в ґруві, за фільтрованих муві,
З телефонами в шлюбі, а я без тями закохана в твої.
Губи і слова, губи і слова, губи і слова.
Ти мене зламав, ти мене зламав, я вже не права!
Як же чекала я — з розуму зводила,
Музика і слова, ми вдома.
Вже забери мене і заховай мене,
Не віддавай любов нікому. Як же чекала я — з розуму зводила,
Музика і слова, ми вдома.
Вже забери мене і заховай мене,
Не віддавай любов нікому.
Моє небо в нірвані, небо в нірвані,
Небо в нірвані, і я лечу!
Серце в нірвані, серце в нірвані,
Моє кохання лишаємо!
Губи і слова, губи і слова, губи і слова.
Ти мене зламав, ти мене зламав, я вже не права!
Як же чекала я — з розуму зводила,
Музика і слова, ми вдома.
Вже забери мене і заховай мене,
Не віддавай любов нікому.
Як же чекала я — з розуму зводила,
Музика і слова, ми вдома.
Вже забери мене і заховай мене,
Не віддавай любов нікому.
Моє небо в нірвані, небо в нірвані,
Небо в нірвані, і я лечу!
Серце в нірвані, серце в нірвані,
Моє кохання лишаємо!
Моє небо в нірвані, небо в нірвані,
Небо в нірвані, і я лечу! Серце в нірвані, серце в нірвані,
Моє кохання лишаємо.
В сентябре 2023 года Alyosha сообщила о намерении сменить свой сценический псевдоним. Тогда она отметила, что не знает, какое новое имя выбрать для сцены. Под псевдонимом Alyosha артистка в последний раз выступила 19 октября. После этого на концертных афишах она стала называть себя Еленой Тополей, но в январе 2024 года выпустила клип как Olena Topolia.
28 марта певица заявила, что определилась со своим новым сценическим именем и далее будет выступать как Елена Тополя.
Песней прошлого воскресенья на Одесса News была песня украинской певицы Тины Кароль «Стерва», которую она записала в дуэте с артистом Shumei.
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