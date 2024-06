Песня воскресенья на Одесса News: Тина Кароль и SHUMEI, «Стерва»

Украинская певица Тина Кароль в апреле на своём канале в YouTube презентовала клип на авторскую песню «Стерва», которую записала в дуэте с украинским артистом Shumei.

«Это история о страстной любви, без которой крепкие и устойчивые отношения невозможны. Обиды, ревность и скандалы – это лишь препятствия на пути к крепкой, искренней и настоящей любви», – говорится в описании композиции.

По словам Тины Кароль, она считает Shumei «наиболее перспективным артистом нового поколения в Украине».

«Его уникальный тембр нельзя спутать с каким-либо другим голосом в мире. Хрипотца и мужество его вокала придали этой композиции крутого содержания. Я очень довольна этим сотрудничеством», – заявила она.

Певец признался, что «работать с Тиной было удовольствием».

«Тина – человек, который увлекает тебя с первой встречи. Её можно описать многими словами, но её основным качеством, которое меня поразило, является её простота и человечность, которой, к сожалению, не все обладают», – признался артист.

Съёмки клипа проходили на Львовском железнодорожном вокзале, а образы лирических героев в ролике воплотили украинские блогеры Богдан Шелудяк и Юлия Свижинская. Режиссёром видео стала Ната Курган.

Може була неправа

Та твоє слово

Гострими крихтами скла

Стало знову

Грай з моїми нервами

Хай буду я стервою

Love me kill me

І монстрами стали ми

Гострими іклами ранили

Love me kill me babe

Kill me babe

Може я був неправий

Та твої очі

Кличуть мене на двобій та

Я не хочу

Грай з моїми нервами

Хай будеш нестерпною

Love me kill me

І монстрами стали ми

Гострими іклами ранили

Love me kill me babe

Грай з моїми нервами

До поки кохання не стерли ми

Love me kill me babe

І монстрами стали ми

Гострими іклами ранили

Love me kill me babe

Грай з моїми нервами

Поки кохання не стерли ми

Love me kill me babe

І монстрами стали ми

Гострими іклами ранили

Love me kill me babe

Babe

Наше кохання нестерпне, чуєш?

