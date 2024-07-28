Песня воскресенья на Одесса News: Monatik, «Не мине»

Украинский певец Monatik в галерее М17 в Киеве презентовал клип на трек «Не мине».

Об этом изданию «ГОРДОН» 25 июля сообщила пресс-служба артиста.

«Музыка иногда может помочь. В моём случае музыка сегодня – это телепорт в разные места, воспоминания и фантазии о будущем. Включил, закрыл глаза и улетел… Пусть звучит и никогда не пройдёт», – сказал музыкант.

Режиссёр клипа – Константин Гордиенко, хореограф – Алексей Базел. Видео объединяет музыку, танцы, живопись и диджитал-арт. В клипе показали работы украинских художников: сестёр Фельдман, Артёма Прутя, Даника Манжоса, Алексис Олин и Максима Мацевко (KOTO). Monatik впервые предстал перед зрителями как художник и показал свои собственные полотна, составляющие коллекцию The Views.

В ролике на трек «Не мине» Monatik впервые за долгое время показал своих подросших сыновей Даниила и Платона.

Хоч втомився… не дуже…

Але видно рушу,

Туди де ти,

Туди де ти

Там, де зорі (є) —

Думки прозорі (я).

Туди, де ти

Туди, де ти

Марнувати ночі і дні

Більше я не хочу.

Малювати будні брудні

Більше я не хочу.

Поглинати біль відусіль

Більше я не хочу.

Скасувати дні на дні —

Все, що хочу я (ааааай)

Хай несе мене

Музика в повітрі.

І ніколи не мине!

Хай несе мене!

З нею можна все —

музика в повітрі.

І ніколи не мине

Хай несе мене!

Кожен день,

Кожен день

Кожен Божий день.

Кожну ніч,

кожну ніч,

Кожну ніч, ай

Кожен день,

Кожен день,

Кожен Божий день.

Кожну ніч, ай

Кожну ніч, ай

За океани

(Самий гучний спів)

У твої очі

(Самий гучний спів)

Теплий пісок

(Самий гучний спів)

вітер лоскоче.

Запах води

Всі твої рухи

Саме туди

Вирішив рушити я

Туди, де ти

Туди, де ти

Туди, де ти

Туди, де ти

Туди, де подих надії.

(Самий гучний спів)

Туди, де стан ейфорії.

Туди, де все зрозумію.

Туди, де я вірю.

Туди, де молоді сни.

Туди, де наші обійми.

Туди зло не пустив.

Туди, де я вірю

в нас!

Песня «Не мине» войдёт в четвёртый сольный альбом певца «Вечно танцующий человек», релиз которого запланирован на осень 2024 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Monatik выступал за границей с концертами в поддержку Украины. За время войны артист дал более 50 благотворительных концертов в странах Европы. Летом 2023 года Monatik отправился во всеукраинский тур, выступал в Одессе.

Monatik с женой Ириной воспитывают сыновей Даниила (2015) и Платона (2017). Дмитрий и Ирина поженились 1 июля 2015 года.

Песней прошлого воскресенья на Одесса News была песня украинской певицы, участницы группы «Пающие трусы» Alena Magdalen «Мовчати» в аранжировке украинского продюсера Владимира Бебешко.

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