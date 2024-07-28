Ночью 28 июля враг атаковал ракетами и дронами Одесскую область

В ночь на 28 июля армия оккупантов вновь осуществила атаку юга Украины.

Об этом сообщает в Facebook Командующий ВС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Отмечается, что мобильными огневыми группами Сил обороны и подразделений радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил ВС Украины сбиты УАР Х-59, которой враг атаковал с воздушного пространства над акваторией Чёрного моря, и 7 из 8 БпЛА «Shahed-131/136».

«Почти все воздушные цели уничтожены в Одесской области», — подчёркивается в сообщении.

Одесса News информировала, что в ночь на 25 июля оккупанты атаковали с территорий Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарска РФ, применив 38 ударных БПЛА «Shahed-131/136», атакуя объекты инфраструктуры Украины на нескольких направлениях, в частности, юг Одесской области и центральные регионы Украины.

Фото: Спецподразделение «Одесщина» Украинской добровольческой армии.

Инфографика: ВС ВСУ

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