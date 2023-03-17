В бою за Украину погиб гранатомётчик из Килии Александр Козак, светлая ему память

8 февраля в бою возле села Малая Токмачка Запорожской области погиб 37-летний боец, житель Килии Одесской области Александр Козак.

Об этом сообщил городской голова Килии Вячеслав Чернявский.

Солдат Александр Козак служил помощником гранатомётчика второго взвода первой роты оперативного назначения Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

Как сообщала Одесса News, 16 февраля в бою возле села Диброва Луганской области погиб 34-летний стрелок-снайпер 81-й аэромобильной бригады, уроженец Одесской области Денис Морар.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Вячеслав Чернявский/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod