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Ювенальные прокуроры зафиксировали гибель 229 украинских детей

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По состоянию на утро 16 мая 2022 года более 650 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров, 229 детей погибли и более 421 ранены.

Эти цифры, как сообщается на сайте Офиса Генпрокурора, не окончательны, поскольку идёт работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобождённых территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 140, Киевской – 116, Харьковской – 100, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 45, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

14 мая в результате обстрела врагом с.Лебяжье Чугуевского района Харьковской области получил ранение 15-летний мальчик. Стало известно, что 8 марта в результате авиаудара войсками РФ по Мариуполю Донецкой области погибла 15-летняя девушка, а 18 марта из-за обстрела оккупантами города — 16-летний подросток.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА ВСПОМИНАЕМ УКРАИНЦЕВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ.

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

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