С 16 мая на дорогах Одессы вновь заработали камеры видеофиксации ПДД

С начала войны камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) были выключены, в основном, в стратегических целях. Но и во время войны не стоит забывать о безопасности дорожного движения, ведь несоблюдение ПДД продолжает ежедневно убивать наших граждан.

Превышение скорости остаётся одной из основных причин ДТП с травмированными и погибшими. Система автоматической фиксации уже отлично себя зарекомендовала и доказала свою эффективность до войны. И готова вернуться к работе.

С 16 мая на автомобильных дорогах городов Киев, Белая Церковь, Винница, Кривой Рог, Сумы, Житомир, Хуст, Мукачево, Ивано-Франковск, Полтава, Тернополь, Хмельницкий, Кропивницкий, Одесса, Кременчуг, Черкассы, Черновцы, Чернигов, Луцк, Львов, а также в областях — Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской — заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Сейчас в г. Одессе действуют 9 приборов контроля:

просп. Добровольского, 123А, в направлении ул. Генерала Бочарова;

просп. Шевченко, 4А, в направлении ул. Семинарская;

Николаевская дорога, 287, в направлении Южной дороги;

просп. Небесной Сотни, 4, в направлении ул. Левитана;

Николаевская дорога, 205, в направлении ул. Лиманная;

ул. Семёна Палия, 80, в направлении ул. Академика Заболотного;

Южная дорога, 39, в направлении ул. Семёна Палия;

Южная дорога, 2, в направлении Николаевской дороги;

ул. Семёна Палия, 25A, в направлении Южной дороги.

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