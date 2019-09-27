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Тенистая и Педагогическая стали односторонними

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С сегодняшнего дня на улицах Тенистой и Педагогической вводится одностороннее движение. Как сообщают в Одесском городском совете это делается  с целью оптимизации дорожного движения, увеличения пропускной способности улиц и дорог города Одессы, улучшения экологического состояния, распределения транспортных потоков, особенно в утренние и вечерние часы пик.
На Тенистой — по направлению к Черняховского. На Педагогической — по направлению к Посмитного.

По данным пресслужбы городского совета — https://omr.gov.ua/ и патрульной полиции Одесской области — https://www.facebook.com/odesapolice/

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