Суд оставил в СИЗО администратора отеля «Токио Стар»

Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения одной из подозреваемых по делу трагического пожара в гостинице «Токио Стар» в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

Старший администратор отеля подозревается в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 270 УК Украины).



Напомним, что пожар произошел в отеле 17 августа и унес жизни 9 человек. По данным расследования, в обязанности старшего администратора входило решение также вопросов, связанных с пожарной безопасностью отеля. Правоохранители выяснили, что деятельность отеля велась с грубым нарушением требований пожарной безопасности.