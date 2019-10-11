В одесском суде продолжается расследование дела о пожаре в отеле «Токио стар»

Следственный судья Киевского районного суда Одессы Иванчук 11 октября рассматривал ходатайство прокуратуры о продлении срока досудебного расследования пожара в эконом-гостинице «Токио стар», где погибли 9 человек.

Однако, как сообщает ТАЙМЕР, суд так и не может приступить к рассмотрению этого ходатайства, поскольку адвокаты владельца гостиницы Вадима Чёрного делают другие заявления.

Сначала защитниками Чёрного был заявлен отвод прокурору. После отказа в удовлетворении данного ходатайства защитник Ягунов попытался перенести судебное заседание на иную дату, так как он против рассмотрения данного дела второпях. Кроме того, он обеспокоился тем, что у судьи Иванчука сегодня весь день заседания и его занятость в данном процессе негативно отразится на иных делах», — говорится в сообщении.

Прокуратура и защитники администратора гостиницы сочли такое поведение защиты Чёрного затягиванием процесса и выступили против переноса заседания.

Защитник Чёрного заявил, что его подзащитный пожаловался на то, что 9 октября к нему было применено физическое насилие со стороны сотрудников прокуратуры и других неустановленных лиц, о чём свидетельствуют телесные повреждения на его теле, которые он может продемонстрировать.

Отмечается, что до демонстрации побоев дел не дошло.

Адвокат попросил суд принять данное заявление и отреагировать соответствующим образом. Суд принял заявление, однако отказался незамедлительно вынести решение, что побудило защитника заявить отвод уже судье Иванчуку. Защита Чёрного считает его предубеждённым и полагает это основанием для отвода.

Сам Чёрный заявил, что всем и так понятно, что это не суд, а шапито и все решения тут предопределены. И попросил суд соблюдать хотя бы форму, раз уж тут «по содержанию законом и не пахнет».

Ходатайство было передано на автораспределение. После этого началось ожидание судьи, который рассмотрит отвод.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 17 августа в эконом–гостинице, оборудованной в здании бывшего трамвайного депо на улице Водопроводной, погибли от пожара 9 человек, в том числе ребёнок. Среди умерших — жители Одесской области, Киева, Днепропетровска и одна гражданка Австралии. Кроме того, пострадали 10 человек, включая граждан Литвы и Сьерра–Леоне.

Как позже оказалось, сгоревшая гостиница фигурировала в соответствующей документации как «складские помещения».

20 августа Киевский суд Одессы отправил владельца гостиницы Вадима Чёрного в СИЗО на 60 суток без права залога, несмотря на то, что за бизнесмена хотел поручиться главный раввин Одессы и юга Украины.

Фото: ТАЙМЕР