Суд отстранил мэра Белгород-Днестровского от должности

В Одесской области суд временно отстранил от должности мэра города Белгород-Днестровский Виталия Граждана, подозреваемого в попытке незаконного завладения местной базой отдыха на побережье Чёрного моря.

Об этом говорится в решении Киевского райсуда г. Одесса.

«Временно отстранить подозреваемого от должности городского головы города Белгород-Днестровский Белгород-Днестровского района Одесской области сроком до 19.09.2024 года, включительно, в пределах срока досудебного расследования», — говорится в постановлении суда.

По данным следствия, мэр вместе с пособниками пытался незаконно завладеть местной базой отдыха, расположенной на побережье Чёрного моря, для чего силой вынудил владелицу рекреационного объекта отказаться от 50% корпоративных прав на него. После этого дельцы назначили на базу отдыха своего директора, который начал искать покупателей на этот комплекс. Когда покупатели нашлись, участники преступной группировки собирались «отжать» у владелицы оставшиеся 50% корпоративных прав.

По материалам дела, для реализации сделки мэр привлёк знакомого адвоката, а также подконтрольных регистраторов и нотариусов, которые должны были переоформить «отжатую» турбазу на потенциальных покупателей.

Правоохранители задержали главу преступной группировки – мэра – с поличным, когда тот получал 30 тыс. долларов США задатка от покупателей турбазы.

Чиновника обвиняют по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (организация вымогательства передачи права на имущество с угрозой насилия над потерпевшим, совершённое по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

45-летний Виталий Граждан занимает должность мэра города Белгород-Днестровского с октября 2020 года, на выборах баллотировался от запрещённой пророссийской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

В декабре Граждан заявлял о якобы расположенных скрытых камерах в своём кабинете.

Одесса News информировала, что в июле 2022-го глава районного совета Григорий Мельниченко обозвал Граждана «наркоманом конченым», после чего началась драка.

18 октября 2022 года СБУ пришла с обыском в кабинет Граждана в рамках двух уголовных производств, открытых по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. «Кроме прочего, мэр подозревается в махинациях, связанных с возмещением ущерба, нанесённого одному из объектов района в результате ракетных обстрелов», – сообщили в украинской спецслужбе.

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