В Одесской области СБУ блокировала коррупционный механизм на госгранице

В Одесской области СБУ проводит масштабные мероприятия по противодействию системной коррупции, угрожающей государственной безопасности Украины.

По сообщению в Facebook Службы безопасности Украины, заблокирован коррупционный механизм получения взяток таможенниками и пограничниками при пересечении границы иностранными гражданами.

По данным досудебного следствия, руководство одного из таможенных постов Одесской таможни и отдела пограничной службы одного из пограничных отрядов Южного РУ ГПСУ систематически требовали и получали деньги от паломников одного из направлений иудейского течения, посещающих религиозные места в Украине.

«Схема была достаточно простой, но стала актуальной после полномасштабного военного вторжения России и закрытия воздушного пространства Украины для гражданских перевозок», — говорится в сообщении.

Чиновники контрольно-пропускного пункта умышленно и безосновательно затягивали прохождение иностранцами таможенного и пограничного контроля во время их выезда в Молдову: тщательно проверяли документы, личные вещи, транспортные средства и т.д. Таким образом злоумышленники принуждали к оплате взяток, осознавая, что задержка на границе приведёт к опозданию на самолёт.

Подчёркивается, что стоимость беспрепятственного пересечения границы одного транспортного средства составляла от 150 до 500 долларов США.

Отмечается, что оперативники спецслужбы задокументировали несколько эпизодов противоправной деятельности. Сотрудники СБУ задержали одного из организаторов схемы – старшего смены главного государственного инспектора Управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Одесской таможни после получения очередной взятки. У фигуранта обнаружена значительная сумма наличных денег в разной валюте.

Для получения доказательств противоправной деятельности стражи порядка провели ряд обысков в служебных помещениях таможенного поста и отдела пограничной службы, а также по местам жительства фигурантов производства.

Решается вопрос о задержании других фигурантов.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех участников коррупционной схемы.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года в Одессе разоблачён старший государственный инспектор одного из таможенных постов Одесской таможни на получении 1200 долларов США неправомерной выгоды за обещание беспрепятственное таможенное оформление партии генераторов и аккумуляторов.

Фото: СБУ

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