Сотрудник Одесской таможни задержан на получении $1200 взятки

В Одессе разоблачён старший государственный инспектор одного из таможенных постов Одесской таможни на получении 1200 долларов США неправомерной выгоды.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, таможенник потребовал у гражданина деньги, чтобы тот мог ввезти на территорию Украины и беспрепятственно пройти таможенное оформление партии генераторов и аккумуляторов.

Отмечается, что по такой схеме инспектор «зарабатывал» систематически, оценивая свои «услуги» от 200 до 1000 долл. США в зависимости от объёма партии.

«Правоохранители задержали сотрудника таможни «на горячем» при получении очередной части неправомерных средств. В настоящее время решаются вопросы сообщения задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили масштабную схему поборов на Одесской таможне – таможенники брали деньги со всех, кто перевозил товары через границу.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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