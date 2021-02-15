В конфликте с журналистом на одесском рынке «Северный» определили подозреваемого

22-летнему жителю Суворовского района Одессы сообщено о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что в начале февраля этого года, на территории рынка «Северный» между мужчиной и журналистами возник конфликт во время съёмок видеосюжета о несанкционированной торговле подакцизными контрафактных изделий, в частности, сигаретами.

Подозреваемый, используя грубую брань, давил на журналистов с целью препятствования выполнению ими своих профессиональных обязанностей, требовал остановить видеосъёмку, выбил из рук оператора видеокамеру, остановив съёмочный процесс.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи отдела полиции №3 Одесского районного управления полиции №1 ГУ НП в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, на одесском рынке «Северный» несколько человек напали на журналистов Седьмого телеканала Игоря Гвоздёва и Виктора Надюка, которые снимали видеосюжет для проекта «Нормально» о нелегальной торговле сигаретами.

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