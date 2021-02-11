В Одессе напали на журналистов, снимавших сюжет о сигаретах

На одесском рынке «Северный» несколько человек напали на журналистов Седьмого телеканала Игоря Гвоздёва и Виктора Надюка, которые снимали видеосюжет для проекта «Нормально» о нелегальной торговле сигаретами.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) призвал Национальную полицию к проведению оперативного расследования.

«По информации одного из авторов проекта журналистских расследований «Нормально» на Седьмом телеканале Евгения Лысого, молодые люди препятствовали съёмке, цеплялись за камеру, ругались и угрожали журналистам. Съёмочная группа в составе Игоря Гвоздёва и Виктора Надюка вызвала полицию, написали заявление о препятствовании деятельности, сняли побои. В то же время, камера и отснятый материал уцелели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что председатель НСЖУ Сергей Томиленко высказал на своей странице в Facebook «солидарность с коллегами и призвал Национальную полицию к проведению оперативного расследования, которое должно закончиться весомым наказанием нападавших».

Томиленко считает, что суд уже руководствуется недавно изменённым законодательством, которое предусматривает существенные штрафы.

Ранее, 5 февраля, блоггер Евгений Плинский обнародовал историю жителя Одессы Дмитрия Егоренко, который тщетно пытался добиться от полиции реагирования на нелегальную торговлю сигаретами на этом же рынке «Северный». Егоренко разбили машину, избили и угрожали.

По сообщению Отдела полиции №3 Одесского районного управления полиции №1, «для установления обстоятельств конфликта журналистов с торговцем в территориальном подразделении полиции следователи начали производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины».

Как сообщала Одесса News, 24 августа 2020 года, в День независимости Украины, в Одессе во время прямого эфира телеканала ZIK представители «Национального Корпуса» напали на съёмочную группу и народного депутата Украины Татьяну Плачкову.

Фото: НСЖУ, 7 канал

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