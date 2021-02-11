Свитолина победила американку и вышла в третий круг Australian Open

Первая «ракетка» Украины и №5 мирового рейтинга, спортсменка родом из Одессы Элина Свитолина успешно прошла второй круг турнира серии Grand Slam Открытом чемпионате Австралии.

Об этом сообщает XSPORT.

Одесситка обыграла в четверг 16-летнюю американскую теннисистку Кори Гауфф (№48 WTA) — 6:4, 6:3, говорится в сообщении.

Соперницы провели на корте 1 час 18 минут. Свитолина в каждом сете делала брейк на последней подаче Гауфф. Одесситка сделал 4 эйса, 1 раз ошиблась на подаче и 2 раза сделала брейк. Американка 5 раз подала навылет и единожды допустила двойную ошибку.

Эта встреча для теннисисток стала первой.

«Мы обе отыграли отлично, этот поединок прошёл на высоком уровне. Мы обе хорошо подавали и у меня были лишь небольшие шансы сделать брейк. Мне это удалось, так что я довольна. Если описать этот матч одним словом, то это слово − энергия. Энергия от зрителей. Играть матч, когда на стадионе так много болельщиков, всегда приятно, это потрясающие эмоции. Дальше остаток дня я буду наслаждаться своей победой, не буду заниматься ничем особенным. Я уже в предвкушении от следующего матча», — сказала Свитолина в комментарии после поединка.

В третьем круге Элина Свитолина сыграет против первой ракетки Казахстана Юлии Путинцевой (№28 в мировом рейтинге).

Australian Open-2021 продлится до 21 февраля. Призовой фонд соревнований составляет 71 тыс 500 австралийских долларов.

Как сообщала Одесса News, Свитолина в девятый раз играет на Открытом чемпионате Австралии. Лучший её результат — стадиия 1/4 финала в 2018 и 2019 годах.

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