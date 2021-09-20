В Одессе 17-летний парень пырнул ножом трёх человек

Одесские полицейские задержали 17-летнего студента за причинение им ножевых ранений трём мужчинам.

Как сообщает Нацполиция в Одесской области, происшествие произошло ночью на Михайловской площади в Одессе. Компания молодых людей, в которой был правонарушитель, заметила, как незнакомые люди разбили в сквере бутылку, и вступила с ними в спор. Когда словесные аргументы иссякли, подросток ударил оппонентов ножом.

В течение суток полицейские задержали злоумышленника. По месту его проживания изъяли орудие преступления и окровавленную одежду.

«Трое пострадавших сейчас находятся в больнице. Поскольку одному из них, 23-летнему парню, диагностировали ранение брюшной полости, подростку инкриминируют нанесение тяжких телесных повреждений по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины. Правовая оценка его действиям в отношении двух других мужчин будет предоставлена ​​по результатам судебно-медицинской экспертизы, которая установит степень тяжести травм», — сообщила заместитель начальника следственного отдела отделения полиции №3 Одесского районного управления полиции №1 Анастасия Черненко.

До избрания меры пресечения студента поместили в изолятор временного содержания.

Согласно законодательству, правонарушителю грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, в августе на улице Академика Заболотного в Одессе злоумышленник ударил 43-летнего родственника ножом в шею.

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