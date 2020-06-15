Одесская спортсменка, потерявшаяся во время ультрамарафона, умерла

Во время ультрамарафона, проводившегося в субботу, 13 июня, на территории Куяльницкого лимана в Одесской области, пропала участница соревнований, одесситка Екатерина Катющева.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области, сообщение об исчезновении участницы ультрамарафона поступило в полицию вечером. Девушку, которая около 2 часов дня отстала от бегунов и исчезла, собственными силами пытались найти участники марафона, родственники, знакомые и волонтёры, однако, безрезультатно.

Отмечается, что на поиски пропавшей одесситки задействовали сотрудников Усатовского отделения полиции, кинологов, спецподразделение ГУНП с приборами ночного видения и прокуратуру. Поисковые мероприятия продолжались до ночи и завершились лишь после того, как полицейские подключили специалистов криминального блока.

«Девушку нашли возле водоёма без сознания. Полицейские немедленно доставили её в медицинское учреждение. Оказалось, что спортсменка сначала получила тепловой удар, а затем, пролежав до ночи, — переохлаждение», — говорится в сообщении.



14 июня девушка умерла в Одесской областной больнице.

Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской облгосадминистрации Денис Соколов в Facebook.

«Друзья, к сожалению, Катя ушла из жизни. Инсульт. Врачи областной больницы сделали всё, что могли. Вы сами понимаете, что такое 8 часов без сознания в пустыне при температуре под 40 градусов. Очень больно. Пожалуйста, из уважения к Кате не пишите сюда нравоучений», — написал он.

Фото: Нацполиция, Facebook

Видео: Нацполиция Одесской области